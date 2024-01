Ourson et compagnie Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 20 février 2024, Cenon.

Ourson et compagnie Mardi 20 février 2024, 10h30 Ludo-Médiathèque La Lettre Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T10:30:00+01:00 – 2024-02-20T11:45:00+01:00

Fin : 2024-02-20T10:30:00+01:00 – 2024-02-20T11:45:00+01:00

Il y a l’ours des contes et l’animal qui vit dans les montagnes. Au cours de cet atelier de découverte scientifique, les enfants de 4 à 7 ans en apprennent un peu plus sur les ours et leur mode de vie.

En s’appuyant sur des objets venus du Muséum Sciences et Nature, le médiateur dévoile différents aspects de la vie de l’ours : comment il se déplace, se nourrit, élève ses petits…

Pour enfants de 4 à 7 ans

Gratuit sur inscription

Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}]

(c) Muséum de Bordeaux