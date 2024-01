Prix littéraire adultes Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Prix littéraire adultes Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 27 janvier 2024, Cenon. Prix littéraire adultes Samedi 27 janvier 2024, 09h30 Ludo-Médiathèque La Lettre Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00 Pour inaugurer la reprise de ce Prix littéraire, la ludo-médiathèque a choisi un thème en résonnance avec le nouveau nom de l’espace culturel, « La Lettre », en proposant une sélection d’ouvrages sur le thème du langage et du pouvoir des mots.

Cette présentation se fera en présence d’Isabelle Aupy, autrice bordelaise du livre L’homme qui n’aimait plus les chats. Empruntez, lisez, votez Comme lors des éditions précédentes, les habitants sont appelés au vote. Les livres en compétition sont disponibles à l’emprunt à la ludo-médiathèque:

Trust, Herman Diaz, Prix Pulitzer, 2023

L’homme qui n’aimait plus les chats, Isabelle Aupy, 2023

Voix d’extinction, Sophie Hénaff, 2021

Naufrage, Vincent Delecroix, 2023

Tenir sa langue, Polina Panassenko, Prix Femina des Lycéens, 2022

Autour de ces 5 romans en compétition, La Lettre mettra en avant de nombreux ouvrages en lien avec le thème, en ouvrant vers la bande dessinée, les essais, la presse ou encore le manga.

Cette mise en avant dans les différents secteurs de la ludo-médiathèque sera une porte vers le partage de coups de coeur des lecteurs, qui auront la possibilité de donner leur avis sur les ouvrages sélectionnés. Une autre façon de vivre et d’échanger sur la lecture. Inauguration de la Salle Jacques Rivière La manifestation se tient dans la salle de l’étage, qui s’appellera désormais Salle Jacques Rivière, et sera inaugurée par M. le Maire en ouverture du Prix littéraire.

9h30 Accueil café

9h50 Inauguration de la Salle Jacques Rivière

10h Ouverture du Prix

Accès libre Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}] (c) Ville de Cenon Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Code postal 33150 Lieu Ludo-Médiathèque La Lettre Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Latitude 44.855544 Longitude -0.520461 latitude longitude 44.855544;-0.520461

Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/