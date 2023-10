Le corps qui danse Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Le corps qui danse Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 20 janvier 2024, Cenon. Le corps qui danse Samedi 20 janvier 2024, 17h30 Ludo-Médiathèque La Lettre Gratuit, sur inscription Dans le cadre des Nuits de la lecture Venez vous bercer de mots et de musiques. Les bibliothécaires vous invitent à écouter des histoires qui parlent de danse et de corps qui bougent au rythme de la musique. Gratuit sur réservation A partir de 3 ans Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T17:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00

2024-01-20T17:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00 (c) Nuits de la lecture Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-Médiathèque La Lettre Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Ville Cenon Departement Gironde Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon latitude longitude 44.855544;-0.520461

Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/