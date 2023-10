Contes pour petites oreilles Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Contes pour petites oreilles Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 23 décembre 2023, Cenon. Contes pour petites oreilles Samedi 23 décembre, 10h30 Ludo-Médiathèque La Lettre Gratuit, sur inscription 3 histoires adaptées aux tout-petits, mêlant le chant, les instruments de musique, la manipulation d’objets et le conte. La conteuse Cécile Doan vous raconte des histoires issues du répertoire traditionnel en y mêlant chanson, humour et émotion. Elle garde l’essentiel pour créer un univers aérien, poétique et amusant, qui ne laisse pas les enfants indifférents. Gratuit sur réservation Spectacle à partager en famille, pour enfants de 0 à 6 ans. Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

