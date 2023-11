Filons la réflexion Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Filons la réflexion Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 25 novembre 2023, Cenon. Filons la réflexion Samedi 25 novembre, 15h00 Ludo-Médiathèque La Lettre gratuit Transformez un de vos (vieux) vêtements ! Ecussons, dentelles, perles, rubans… Nous mettons tout à votre disposition ! Temps créatif accompagné d’une réflexion collective sur la place des hommes et des femmes dans l’univers du vêtement et de la couture. Avec Espace Textile Rive Droite Dès 12 ans Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}, {« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/p/Espace-Textile-100056915264665/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00 (c) Espace Textile Rive Droite Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-Médiathèque La Lettre Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Ville Cenon Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon latitude longitude 44.855544;-0.520461

Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/