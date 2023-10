Rencontre philo-artistique Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 25 novembre 2023, Cenon.

Rencontre philo-artistique Samedi 25 novembre, 10h30 Ludo-Médiathèque La Lettre Gratuit, sur réservation

Venez rencontrer les comédiennes de Betty Blues pour parler de la liberté d’être soi

Alice et Marie vous invitent à réfléchir sur la normalité et évoquer la liberté d’être soi. Philosophe ou pas, venez échanger et partager sur ce trait de personnalité.

Cet atelier accompagne le spectacle Hors Norme qui sera présenté à l’Espace Simone Signoret en décembre 2023.

Atelier gratuit sur réservation

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

(c) Les Betty Blues