Lectures-confiture Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 18 novembre 2023, Cenon.

Lectures-confiture Samedi 18 novembre, 10h15, 11h15 Ludo-Médiathèque La Lettre Gratuit sur réservation

Des lectures sur les filles et les garçons

Vous prendrez bien une tartine de lecture au petit déjeuner ? On vous invite 1 fois par mois, à déguster des histoires en famille. On traîne au lit et on lit. Tous en pyjama et en goguette à la ludo-médiathèque !

Samedi 18 novembre, la ludo-médiathèque vous propose une sélection d’albums autour de la question de l’égalité entre les filles et les garçons.

10h15, pour les enfants de 3 à 6 ans

11h15, pour les enfants de 6 ans et plus

Séances de 30 minutes.

Sur réservation, gratuit

Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}, {« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:15:00+01:00 – 2023-11-18T10:45:00+01:00

2023-11-18T11:15:00+01:00 – 2023-11-18T11:45:00+01:00

Lectures-confiture