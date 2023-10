Vendregeek Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Vendregeek Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 10 novembre 2023, Cenon. Vendregeek 10 novembre 2023 – 12 janvier 2024, les vendredis Ludo-Médiathèque La Lettre Gratuit, sur inscription Des défis sur Nintendo Switch et PS4 : aidez La Lettre à terminer ses jeux ou battre des records individuellement ou collectivement. Bonne humeur exigée en ces fins de semaine ! A partir de 8 ans

Gratuit sur réservation Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T17:00:00+01:00 – 2023-11-10T18:30:00+01:00

2024-01-12T17:00:00+01:00 – 2024-01-12T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-Médiathèque La Lettre Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Ville Cenon Departement Gironde Age min 8 Age max 16 Lieu Ville Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon latitude longitude 44.855544;-0.520461

Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/