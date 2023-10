Cet évènement est passé Festival ALIMENTERRE Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Festival ALIMENTERRE Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 27 octobre 2023, Cenon. Festival ALIMENTERRE 27 octobre – 18 novembre Ludo-Médiathèque La Lettre Ouvert à tous, entrée libre Exposition Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, dont l’objectif est d’informer et de sensibiliser les citoyens aux enjeux alimentaires locaux et mondiaux, nous proposons une exposition d’illustrations issues de l’album jeunesse Tour du monde en 24 marchés, éditions La Partie. De belles images pour découvrir les traditions alimentaires autour du monde. Films A noter ! Temps fort : projection de films, le vendredi 17 novembre à 12h à la ludo-médiathèque La Lettre : Tu nourriras le monde, de Nathan Pirard et Floris Schruijer , production Paroles de paysans

à la ludo-médiathèque La Lettre : , production Paroles de paysans à 16h45 à l’espace Simone Signoret : La fourmi et les sauterelles + débat et animations dans le hall du théâtre. Sur réservation pour la projection des films, auprès de la ludo-médiathèque ou de l’espace Simone Signoret (en fonction du film choisi).

Exposition à découvrir à la ludo-domédiathèque du 27 octobre au 18 novembre 2023 aux heures d’ouverture. Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 (c) Festival Alimenterre Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-Médiathèque La Lettre Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon latitude longitude 44.855544;-0.520461

Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/