Noël au Pôle culturel Mercredi 20 décembre, 15h00 Ludo-médiathèque intercommunale de Fosses Animations gratuites

Le centre social Agora et l’Ecole municipale de musique et de danse et leur bénévoles vous attendent pour des ateliers, des spectacles, des jeux dans la ludo-médiathèque et sur le parvis de la mairie pour une boisson chaude. Avec le Père Noël !

Ludo-médiathèque intercommunale de Fosses 1 place du 19 mars 1962 95470 FOSSES Fosses 95470 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00

Animations de Noël ateliers

Com Fosses 2023