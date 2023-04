SOIRÉE JEUX Ludo-Médiathèque – Espace89 Frouard Catégories d’Évènement: Frouard

Meurthe-et-Moselle

SOIRÉE JEUX Ludo-Médiathèque – Espace89, 14 avril 2023, Frouard

2023-04-14 19:00:00 – 2023-04-14 22:00:00

Ludo-Médiathèque – Espace89 10/12 Rue de Metz

Frouard

Meurthe-et-Moselle . Vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux ou jouer à vos jeux préférés le temps d’une soirée ?

Venez seul(e), en famille ou entre amis ! Bonne humeur garantie.

Inscription obligatoire. Infos et inscriptions : 03. 83. 24. 36. 97. ludomediatheque@frouard.fr ludomediatheque@frouard.fr +33 3 83 24 36 97 Ludo-Médiathèque – Espace89 10/12 Rue de Metz Frouard

