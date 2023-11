CE SOIR J’AI POLCA Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 30 janvier 2024, Le Taillan-Médoc.

CE SOIR J’AI POLCA Mardi 30 janvier 2024, 20h00 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Gratuit sur inscription

Une sélection de titres proposés par les lecteurs et bibliothécaires, un temps pour les lire et on en discute tous ensemble ! Rejoignez-nous dans le club ! 4 séances sont programmées d’octobre à mai.

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 35 60 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:00:00+01:00

2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:00:00+01:00