LE RENDEZ VOUS UNIQUE Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Le Taillan-Médoc LE RENDEZ VOUS UNIQUE Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 3 janvier 2024, Le Taillan-Médoc. LE RENDEZ VOUS UNIQUE Mercredi 3 janvier 2024, 16h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Gratuit sur inscription Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 35 60 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T16:30:00+01:00 – 2024-01-03T17:30:00+01:00

2024-01-03T16:30:00+01:00 – 2024-01-03T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Taillan-Médoc Autres Lieu Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Adresse 8 rue de Calavet Ville Le Taillan-Médoc Departement Gironde Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc latitude longitude 44.912748;-0.68075

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le taillan-medoc/