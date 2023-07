BBBouquine 2-4 ans Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 16 décembre 2023, Le Taillan-Médoc.

BBBouquine 2-4 ans Samedi 16 décembre, 10h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Entrée libre

Retrouvons-nous pour notre programme adapté aux plus petits : Des lectures en intimité pour les tout-petits, des lectures dynamiques pour les plus grands et des chansons à tue-tête pour tout le monde !

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 35 60 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:00:00+01:00

