Le Taillan-Médoc LE RENDEZ-VOUS UNIQUE Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 13 décembre 2023, Le Taillan-Médoc. LE RENDEZ-VOUS UNIQUE Mercredi 13 décembre, 16h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Entrée libre Bahija Chatta offre à votre enfant un moment de rire, de détente et de partage par des jeux pour canaliser son énergie, identifier et accepter ses émotions. Pour les 5-8 ans Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 35 60 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 5 Age max 8

