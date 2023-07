CINÉMA AUTREMENT Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 24 novembre 2023, Le Taillan-Médoc.

CINÉMA AUTREMENT Vendredi 24 novembre, 13h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Entrée libre

SÉANCE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU HANDICAP

La médiathèque organise un cycle de projections de films en audiodescription et avec sous-titres pour sourds et malentendants. Chaque séance est précédée d’une introduction et suivie d’une discussion. Programme établi en partenariat avec les associations « Un regard un sourire » et « Un handicap, une vie ! »

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 35 60 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T13:30:00+01:00 – 2023-11-24T16:00:00+01:00

