LE RENDEZ-VOUS UNIQUE

Mercredi 18 octobre, 16h30
Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc
Le Taillan-Médoc

Entrée libre

Avec Noémie Monier du magazine Baïka, les enfants décodent les cartes postales qu'ils ont reçues d'une exploratrice et résolvent de énigmes, afin de compléter leur carte géographique. Ensemble, ils effectuent un voyage de papier d'un bout à l'autre de l'Algérie.

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc
8 rue de Calavet
Le Taillan-Médoc 33320

