Inauguration du POLCA dans le cadre de LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 7 octobre 2023, Le Taillan-Médoc.

Inauguration du POLCA dans le cadre de LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Samedi 7 octobre, 15h00 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Entrée libre et gratuite

ATELIERS, SPECTACLES, JEUX de 15h à 22h45 !

Cette année, la Nuit des bibliothèques sera sportive et ludique ! Nous vous invitons à nous rejoindre pour découvrir le tout nouveau Polca à l’occasion de l’inauguration de la ludo-médiathèque et du lancement de la saison culturelle.

AU PROGRAMME

– 15h à 17h Auditorium : Atelier d’initiation aux arts du cirque

4-11 ans en présence des parents (association Asphyxie)

– 16h30 à 17h30 Salle d’animation : BB déambule

0-3 ans (équipe de la ludo-médiathèque)

– 16h30 à 17h Estanquet : Démonstration d’escrime de spectacle

tout public (association Lames et sens)

– 17h à 18h Salle Fauré : Atelier d’initiation à l’escrime de spectacle

à partir de 5 ans (association Lames et sens)

– 18h à 19h Parc du Polca : Objectif Miami, spectacle d’inauguration

tout public (compagnie Les Dolphin apocalypse)

– 19h à 19h45 Parc du Polca : Inauguration officielle et lancement de la saison culturelle suivi d’un buffet

– 19h45 à 20h45 Salle d’animation : Tournoi Just Dance de jeux vidéo, à partir de 8 ans

– 19h45 à 21h15 : Visites ludiques et sportives en petits groupes

animée par deux comédiens (compagnie Bougrelas)

– 20h à 21h Parc du Polca : « Oh hisse », tournoi de force basque

à partir de 10 ans (équipe ludo-médiathèque et école de musique)

– 21h15 à 22h15 Estanquet : Maraquiz

à partir de 15 ans (équipe de la ludo-médiathèque)

– En continu : Jeux vidéo autour du sport et découvertes

des nouveaux espaces de jeux

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 35 60 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00