Le Taillan-Médoc LE RENDEZ-VOUS UNIQUE Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 4 octobre 2023, Le Taillan-Médoc. LE RENDEZ-VOUS UNIQUE Mercredi 4 octobre, 16h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Entrée libre Dans l’élan du changement et pour offrir de nouvelles opportunités aux taillannais, nous vous invitons à un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Au croisement de l’apprentissage, du partage, de la découverte et de la création, le RV Unique permettra aux curieux de tous âges de se retrouver, seul ou en famille, autour d’un thème. Voyage, musique, lectures, codage ou crochet, il y a en aura pour tous les goûts ! Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 35 60 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

