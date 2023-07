CE SOIR J’AI POLCA Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Le Taillan-Médoc CE SOIR J’AI POLCA Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 26 septembre 2023, Le Taillan-Médoc. CE SOIR J’AI POLCA Mardi 26 septembre, 18h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Entrée libre Lancement de notre plaquette annuelle avec tous nos coups de cœur BD et résultats du Prix BD de l’année 2023. Mais aussi une sélection de nouveautés, venez en discuter ! Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 35 60 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Le Taillan-Médoc

Lieu Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Adresse 8 rue de Calavet Ville Le Taillan-Médoc

