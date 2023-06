Viens jouer en tongs Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc, 4 juillet 2023, Le Taillan-Médoc.

Viens jouer en tongs Mardi 4 juillet, 17h00 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Sur inscription

Venez construire le plus gigantissime circuit à billes du Taillan. Mettez en œuvre l’intelligence collective pour élaborer le chemin le plus efficace et rouler.

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 35 60 96 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@taillan-medoc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T17:00:00+02:00 – 2023-07-04T18:00:00+02:00

