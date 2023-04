Quinzaine du numérique – Mario Kart Home Circuit (dès 8 ans sur inscription) Ludo-médiathèque de la Ville Lacanau Catégories d’Évènement: Gironde

Lacanau

Quinzaine du numérique – Mario Kart Home Circuit (dès 8 ans sur inscription) Ludo-médiathèque de la Ville, 11 avril 2023, Lacanau . Lacanau ,Gironde , Quinzaine du numérique – Mario Kart Home Circuit (dès 8 ans sur inscription) Avenue de la Libération Ludo-médiathèque de la Ville Lacanau Gironde Ludo-médiathèque de la Ville Avenue de la Libération

2023-04-11 – 2023-04-11

Ludo-médiathèque de la Ville Avenue de la Libération

Lacanau

Gironde . Venez jouer à la switch et faite circuler le vrai Mario Kart entre les étagères de la ludo-médiathèque. Venez jouer à la switch et faite circuler le vrai Mario Kart entre les étagères de la ludo-médiathèque. +33 5 57 17 08 10 Mairie de Lacanau

Ludo-médiathèque de la Ville Avenue de la Libération Lacanau

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Lacanau Gironde Ludo-médiathèque de la Ville Avenue de la Libération Ville Lacanau Departement Gironde Tarif Lieu Ville Ludo-médiathèque de la Ville Avenue de la Libération Lacanau

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau /

Quinzaine du numérique – Mario Kart Home Circuit (dès 8 ans sur inscription) Ludo-médiathèque de la Ville 2023-04-11 was last modified: by Quinzaine du numérique – Mario Kart Home Circuit (dès 8 ans sur inscription) Ludo-médiathèque de la Ville Lacanau 11 avril 2023 Avenue de la Libération Ludo-médiathèque de la Ville Lacanau Gironde Gironde Ludo-médiathèque de la ville Lacanau

Lacanau Gironde