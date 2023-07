Dammartin à la pointe du crayon avec Fabien Bellagamba Ludo-médiathèque de Dammartin-en-Goële Dammartin-en-Goële Catégories d’Évènement: Dammartin-en-Goële

Seine-et-Marne Dammartin à la pointe du crayon avec Fabien Bellagamba Ludo-médiathèque de Dammartin-en-Goële Dammartin-en-Goële, 16 septembre 2023, Dammartin-en-Goële. Dammartin à la pointe du crayon avec Fabien Bellagamba Samedi 16 septembre, 14h00 Ludo-médiathèque de Dammartin-en-Goële Sur inscription auprès de la médiathèque George Sand de Dammartin-en-Goële Posez un autre regard sur cette ville au riche patrimoine en compagnie d’un artiste- plasticien. Avec Fabien Bellagamba, illustrateur spécialisé dans la représentation du paysage, chacun pourra arpenter les rues de Dammartin et découvrir son patrimoine en s’initiant au dessin sur le motif à travers plusieurs petits ateliers et selon différents points de vue. Ludo-médiathèque de Dammartin-en-Goële Pl. des Prieurs, 77230 Dammartin-en-Goële Dammartin-en-Goële 77230 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 54 97 32 [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 54 97 32 »}, {« type »: « email », « value »: « ludomediatheque_dammartin@roissypaysdefrance.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

