« La liberté de soi » Ludo-médiathèque Cenon, 25 novembre 2023, Cenon.

« La liberté de soi » Samedi 25 novembre, 10h30 Ludo-médiathèque Gratuit / sur inscription

Alice et Marie vous invitent à réfléchir sur la normalité et évoquer sur la liberté d’être soi. Philosophe ou pas, venez échanger et partager sur ce trait de personnalité.

Cet atelier accompagne le spectacle Hors Norme qui sera présenté à l’Espace Simone Signoret en décembre 2023.

Ludo-médiathèque 2, avenue Vincent Auriol 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557773177

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité