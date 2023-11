BONS BAISERS DU CHILI : QUESTION DE GENRE Ludo-médiathèque Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde BONS BAISERS DU CHILI : QUESTION DE GENRE Ludo-médiathèque Cenon, 17 novembre 2023, Cenon. BONS BAISERS DU CHILI : QUESTION DE GENRE Vendredi 17 novembre, 15h00 Ludo-médiathèque Sieste musicale Hors les murs avec Patrick Labesse et Luis Cassorla pour faire découvrir la musique chilienne engagée.

Organisé par ALIFS, en partenariat avec l’école des Cavailles et le Rocher de Palmer. Ludo-médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T15:00:00+01:00 – 2023-11-17T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-médiathèque Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol, 33150 Cenon Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Ludo-médiathèque Cenon latitude longitude 44.855905;-0.522681

