INAUGURATION DE L'EXPOSITION D'ELSA LANDAIS SUIVI D'UN « BALANCE TON QUIZ ! »

Gironde INAUGURATION DE L’EXPOSITION D’ELSA LANDAIS SUIVI D’UN « BALANCE TON QUIZ ! » Ludo-médiathèque Cenon, 15 novembre 2023, Cenon. INAUGURATION DE L’EXPOSITION D’ELSA LANDAIS SUIVI D’UN « BALANCE TON QUIZ ! » Mercredi 15 novembre, 14h00 Ludo-médiathèque Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Public jeune et bénéficiaires du CIDFF. Inauguration de l’exposition d’Elsa Landais sur les ateliers de lutte contre la précarité menstruelle avec les bénéficiaires du CIDFF. Animation d’un quiz « Balance ton quiz » de culture générale qui s’attaque aux stéréotypes de genre.

Organisé par l’Association Nouveaux Cycles, en partenariat avec le centre social et culturel La Colline Ludo-médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T18:00:00+01:00

