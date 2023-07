Cenon, mémoire d’une ville et de ses habitants Ludo-médiathèque Cenon, 15 septembre 2023, Cenon.

Cenon, mémoire d’une ville et de ses habitants 15 et 16 septembre Ludo-médiathèque Gratuit. Sur inscription.

Venez découvrir l’exposition : « Cenon, mémoires d’une ville et de ses habitants » à la ludo-médiathèque de Cenon, une initiative de la commission patrimoine du conseil des Sages.

Du vendredi 15/09 au mercredi 27/09, plongez dans le passé et le patrimoine de Cenon, car la grande histoire est faite de petites anecdotes et de la mémoire de ses habitants. Ce sont eux qui contribuent à transmettre l’identité et les valeurs de notre cité.

Vernissage le samedi 16/09 à 11h30.

Horaires d’ouverture :

– Mardi : 10h-13h / 14h-18h.

– Mercredi : 10h-13h / 14h-18h.

– Vendredi : 14h-18h.

– Samedi : 10h-17h.

