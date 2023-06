Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Gironde La perle Ludo-Médiathèque Cenon, 5 juillet 2023, Cenon. La perle Mercredi 5 juillet, 16h30 Ludo-Médiathèque Gratuit sur réservation Dans le cadre de Partir en Livre, fête nationale du livre pour la jeunesse, la ludo-médiathèque invite 3 autrices à partager une vision de la liberté et à s’interroger avec les enfants sur le sens de ce mot. Mercredi 5 juillet à 16h30, la ludo-médiathèque propose un atelier créatif autour de l’album La Perle, avec Anne-Margot Ramstein. Gratuit sur réservation

Pour enfants à partir de 5 ans

Ludo-Médiathèque
2 Avenue du Président Vincent Auriol
33150 CENON
Cenon 33150 Palmer
Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 77 31 77
ludomediatheque@cenon.fr

