Dessiner avec Paul Drouin Ludo-Médiathèque Cenon

Gironde

Dessiner avec Paul Drouin Ludo-Médiathèque, 8 avril 2023, Cenon. Dessiner avec Paul Drouin Samedi 8 avril, 14h30 Ludo-Médiathèque

Gratuit. Sur inscription Les fans de BD ou les passionnés de dessins vont se régaler aux côtés de Paul Drouin, illustrateur aussi de La Famille fantastique.

La Ludo médiathèque propose un atelier dessin ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans.

C’est gratuit, pensez à vous inscrire ! Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T12:30:00+00:00 – 2023-04-08T14:30:00+00:00

