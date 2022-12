Printemps des poètes « Café poésie » Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Printemps des poètes « Café poésie » Ludo-Médiathèque, 22 mars 2023, Cenon. Printemps des poètes « Café poésie » Mercredi 22 mars 2023, 15h00 Ludo-Médiathèque

Gratuit sur inscription

Dans le cadre du Printemps des poètes sur le thème « frontières », un café-poésie est organisé en présence du poète Mohammed El Amraoui. Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.mohammedelamraoui.com/ »}, {« link »: « https://harfiluth.wordpress.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/wahid.chakib.5/ »}, {« link »: « https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes »}] Poésie, musique et chant, avec le poète Mohammed El Amraoui, le musicien Mostafa El Harfi et le comédien et metteur en scène Wahid Chakib.

Un évènement proposé par l’association Alifs à l’occasion du Printemps des Poètes 2023 sur le thème « Frontières ».

