Le prix littéraire adultes « Des Mots d’ailleurs » invite à partager des livres faisant la part belle à l’autre, à l’inconnu. Pour l’édition 2023 a pour thème « les amours d’ici et d’ailleurs »! Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Samedi 25 février à la ludo-médiathèque, lancement de la 10ème édition sur le thème « Les amours d’ici et d’ailleurs ». Chaque année les organisateurs sélectionnent 5 ouvrages dont l’histoire et/ou l’auteur nous invite dans des pays ou des cultures méconnues. Les personnes intéressées peuvent emprunter gratuitement les livres et donner leur avis sur chaque ouvrage.

Samedi 25 février, découvrez les 5 livres sélectionnés :

• Rien n’est noir, de Claire Berest (Stock, 2019)

• L’île aux arbres disparus, d’Elif Shafak (Flammarion, 2022)

• Cette nuit qui m’a donné le jour, de Frédéric Perrot (Mialet Barrault, 2022)

• Madame Hayat, de Ahmet Altan (Actes Sud, 2021)

• La félicité du loup, de Paolo Cognetti (Stock, 2021)

Ces livres seront disponibles à partir du mardi 28 février 2023 à la ludo-médiathèque.

Le Prix littéraire adultes de la ville de Cenon est organisé par l’association Des mots et des sons et soutenu par le Conseil Départemental de la Gironde et la Mairie de Cenon.

