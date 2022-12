Atelier « 1, 2, 3, Cherche et trouve » Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Atelier « 1, 2, 3, Cherche et trouve » Ludo-Médiathèque, 14 février 2023, Cenon. Atelier « 1, 2, 3, Cherche et trouve » Mardi 14 février 2023, 15h00 Ludo-Médiathèque

Sur inscription / gratuit / dès 4 ans

La ludo-médiathèque organise un atelier autour des livres-jeux ! Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dans la cour de récréation, des indices sont à retrouver sur chaque page.

A travers l’album La récréation, découvres une manière ludique de lire une histoire. La Ludo médiathèque t’invite à partager des échanges et des histoires variées, comme les enfants peuvent en vivre dans une cour de récréaion.

Gratuit, à partir de 4 ans / Sur réservation

