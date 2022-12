Atelier « Les loups » Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Atelier « Les loups » Mercredi 8 février 2023, 14h30 Ludo-Médiathèque

Gratuit, sur inscription

Atelier de découverte sur le thème des loups ! Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’animation propose aux enfants d’ajuster leurs croyances à la réalité de l’animal. Ils découvrent que le loup ressemble au chien dont il est l’ancêtre, qu’il est d’un naturel plutôt réservé, qu’il est un prédateur qui a besoin de tuer pour se nourrir mais n’est pas plus féroce qu’un autre carnivore, ou encore qu’il évite le contact avec l’homme. Non, le loup n’est pas l’animal solitaire qu’on imagine, il vit en meute et la louve est une mère attentive. Non, les hurlements du loup ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour communiquer entre congénères.

Au cours de l’atelier, les enfants découvrent les spécimens du Muséum avec le médiateur.

