Atelier « Loup y est-tu ? » Mercredi 8 février 2023, 10h30 Ludo-Médiathèque

La ludo-médiathèque accueille un atelier de découverte sur les loups. Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Loup y es-tu… que fais-tu ? En ôtant ses habits au loup, à rebours de la comptine, ce sont des préjugés qui l’entourent dont on le déshabille. Le voilà simple animal carnivore parmi les autres, somme toute si proche du chien.

Au cours de l’atelier, tous les aspects de la vie sauvage du loup sont dévoilés par le médiateur avec l’aide de spécimens du Muséum.

