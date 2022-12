Atelier / Rencontre avec Kotimi Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

La ludo-médiathèque organise un atelier-rencontre avec Kotimi, une autrice et illustratrice japonaise. Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://kotimi.wordpress.com/ »}] Vous pourrez échanger autour de son livre « Momoko » publié aux éditions Rue du Monde, sélectionné pour le Prix Littéraire Jeunesse de Cenon.

Elle vous invitera à dessiner avec de l’encre de chine, des baguettes, mouchoirs ou brosses à dent…

N’oubliez pas votre tablier !

A partir de 5 ans

Gratuit sur réservation

Pour en savoir plus: https://kotimi.wordpress.com/

