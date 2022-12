Rencontre avec Sandrine Biyi Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rencontre avec Sandrine Biyi
Samedi 28 janvier 2023, 15h00
Ludo-Médiathèque

Gratuit. Sur inscription

La ludo-médiathèque accueille l’écrivaine Sandrine Biyi, pour une séanxe d’échanges littéraires, lecture et Vente / dédicaces. Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’autrice évoquera avec nous son travail littéraire et historique et nous présentera son dernier ouvrage paru : L’Héritage de Violette Pinkerton.

Egalement conteuse, Sandrine Biyi nous lira des morceaux choisis.

Gratuit. Sur réservation

