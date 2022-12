Lecture musicale Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Lecture musicale Ludo-Médiathèque, 20 janvier 2023, Cenon. Lecture musicale Vendredi 20 janvier 2023, 18h30 Ludo-Médiathèque

Gratuit, sur inscription

La ludo-médiathèque vous donne rendez-vous pour un temps de lecture musicale tiré d' « Un jour ce sera vide », un roman d'Hugo Lindenberg.

Stéphanie Noel dans une interprétation sensible rend toute la sensualité du roman avec sa voix grave, chaleureuse, en portant la voix du narrateur et aussi en donnant corps aux autres voix, celles de la grand-mère, la tante, Baptiste, la mère de Baptiste. Sarah Auvray avec sa bande son « cinématographique » et magnétique emmène le spectateur dans les espaces du roman, le bord de mer, la forêt, les intérieurs, les sons électro des années 80, à l’aide de claviers électroniques et guitare. Un beau duo qui porte le roman sur scène, Avec la Compagnie 7EMESOL Spectacle adulte / Gratuit / Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:30:00+01:00

2023-01-20T19:40:00+01:00

