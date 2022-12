Atelier Philo-art Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Atelier Philo-art Ludo-Médiathèque, 14 janvier 2023, Cenon. Atelier Philo-art Samedi 14 janvier 2023, 10h00 Ludo-Médiathèque

Gratuit sur réservation

Une “oasis de pensée et de relation” où adultes et enfants sont bienvenus pour partager leurs réflexions dans la joie et la bonne humeur ! Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Alice et Marie vous invitent à un temps d’échanges privilégié sur ce que c’est être un enfant/ce que c’est être un adulte, à partir d’une chanson du spectacle “La Vie devant Nous”.

Un atelier à partager entre parents et enfants

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:00:00+01:00

2023-01-14T11:00:00+01:00 (c) Betty Blues

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-Médiathèque Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Ville Cenon Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Ludo-Médiathèque Cenon Departement Gironde

Ludo-Médiathèque Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Atelier Philo-art Ludo-Médiathèque 2023-01-14 was last modified: by Atelier Philo-art Ludo-Médiathèque Ludo-Médiathèque 14 janvier 2023 Cenon Ludo-Médiathèque Cenon

Cenon Gironde