Jeux en famille 13 janvier – 10 mars, les vendredis Ludo-Médiathèque

Gratuit. Ouvert à tous

En famille, entre amis ou même voisins, profitez de votre soirée autour d'un jeu Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tous les 2ème vendredi du mois, la ludomédiathèque vous donne rendez-vous pour une soirée jeux en famille! Les jeux proposés sont adaptés aux joueurs comme aux novices pour toute la famille. Prochaines dates: 13 janvier

3 février

10 mars Rendez-vous à 20h à la ludomédiathèque

Ouvert à tous, entrée libre

Cenon Gironde