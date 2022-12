Lectures d’hiver Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Lectures d’hiver Ludo-Médiathèque, 21 décembre 2022, Cenon. Lectures d’hiver 21 et 28 décembre Ludo-Médiathèque

Entrée libre

Venez écouter des histoires Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Lecture d’albums sur l’hiver et Noël Durée: 30 mn Pour les 4-6 ans

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T10:30:00+01:00

2022-12-28T11:00:00+01:00

