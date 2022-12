Braderie de jeux Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Braderie de jeux Ludo-Médiathèque, 3 décembre 2022, Cenon. Braderie de jeux Samedi 3 décembre, 10h00 Ludo-Médiathèque

Ouvert à tous, entrée libre

La ludomédiathèque organise une vente de jeux d’occasion ! avis aux amateurs! Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/20000jeux/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Jeuxdesocietegironde/ »}] La ludo-médiathèque organise une vente de jeux d’occasion, en partenariat avec la librairie 20 000 jeux sous les livres, et l’association Jeux de société Gironde qui présenteront les nouveautés dans le domaine des jeux

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T16:30:00+01:00

