Lecture théâtralisée et rencontre littéraire Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Lecture théâtralisée et rencontre littéraire Ludo-Médiathèque, 16 novembre 2022, Cenon. Lecture théâtralisée et rencontre littéraire Mercredi 16 novembre, 15h00 Ludo-Médiathèque

Gratuit sur réservation

Quinzaine de l’égalité / ALIFS présente Bons baisers de Haïti Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.cenon.fr/a-la-une/agenda/quinzaine-de-legalite-et-de-la-diversite »}] A l’occasion de la Quizaine de l’Egalité, une lecture théâtralisée & rencontre littéraire est organisée par la Ludo-médiathèque. « Les dépravées anonymes », de Darline Gilles est une pièce de théâtre où les femmes n’ont aucun droit sur leur corps et encore moins le droit de prendre du plaisir. Et si les femmes reprenaient le pouvoir ? Ce sont les lycéens et lycéennes de la Morlette, qui racontent « Les dépravées anonymes », en présence de l’auteure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T15:00:00+01:00

2022-11-16T16:30:00+01:00 Darline Gilles

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-Médiathèque Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Ville Cenon Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Ludo-Médiathèque Cenon Departement Gironde

Ludo-Médiathèque Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Lecture théâtralisée et rencontre littéraire Ludo-Médiathèque 2022-11-16 was last modified: by Lecture théâtralisée et rencontre littéraire Ludo-Médiathèque Ludo-Médiathèque 16 novembre 2022 Cenon Ludo-Médiathèque Cenon

Cenon Gironde