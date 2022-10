1, 2, 3, énigmes Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

1, 2, 3, énigmes Ludo-Médiathèque, 26 octobre 2022, Cenon. 1, 2, 3, énigmes Mercredi 26 octobre, 16h00 Ludo-Médiathèque

Gratuit sur inscription

Un atelier pour les petits enquêteurs Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Palmer Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Résous les énigmes en t’amusant : une énigme est lue et une question est posée. Sauras-tu y répondre ? Une illustration t’aide à trouver la solution.

En fin de séance, tu peux repartir avec l’illustration coloriée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T16:00:00+02:00

2022-10-26T17:30:00+02:00

