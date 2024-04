Ludo cuistot.es Village des jeunes Saint-Julien-en-Beauchêne, dimanche 14 juillet 2024.

Ludo cuistot.es dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 21 juillet Village des jeunes 550

Début : 2024-07-14T09:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-21T00:00:00+02:00 – 2024-07-21T16:00:00+02:00

Tu es prêt·e pour une plongée dans le grand univers de la cuisine et du jeu ? En pleine forêt, tu vas apprendre à cuisiner les fruits et légumes de saison, relever les grands défis culinaires et t’amuser à découvrir les saveurs et les textures des aliments. Cuisine gourmande, créative par équipes, repas à thèmes : deviens un·e vrai·e aventurie·ère du goût !

Entre deux goûters délicieux, nous expérimentons des jeux de toutes sortes : grands jeux de plein air, jeux de société, coopératifs ou individuels, des jeux pour bien se réveiller le matin et d’autres pour s’endormir au coin du feu.

Ensemble, nous fabriquons aussi des jeux traditionnels avec les éléments de la nature.

Village des jeunes Vaunières 05140 st julien en beauchêne Saint-Julien-en-Beauchêne 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « voyageursdescimes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.voyageursdescimes.com/ »}]

nature escalade