Ludo bébés spécial assistantes maternelles Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Ludo bébés spécial assistantes maternelles Clohars-Carnoët, 17 mars 2022, Clohars-Carnoët. Ludo bébés spécial assistantes maternelles Clohars-Carnoët

2022-03-17 – 2022-03-17

Clohars-Carnoët Finistère La Ludothèque de Clohars-Carnoët organise une séance Ludo bébés spécialement dédiée aux assistantes maternelles le jeudi 17 mars, de 10h à 11h30. Activités d’éveil pour enfant de 0 à 3 ans. Gratuit, sur inscription auprès de la Ludo. ludotheque@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 09 79 78 La Ludothèque de Clohars-Carnoët organise une séance Ludo bébés spécialement dédiée aux assistantes maternelles le jeudi 17 mars, de 10h à 11h30. Activités d’éveil pour enfant de 0 à 3 ans. Gratuit, sur inscription auprès de la Ludo. Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Ville Clohars-Carnoët lieuville Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Ludo bébés spécial assistantes maternelles Clohars-Carnoët 2022-03-17 was last modified: by Ludo bébés spécial assistantes maternelles Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 17 mars 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère