Ludivine ISSAMBOURG & François POITOU “AO” & special guests Sunset & Sunside, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 21h à 23h

payant

Bois et air, souffle et vibrations, percussions et mélodies….ces deux instruments ont tant de choses à s’offrir.

A la frontière du jazz, de l’electro funk et du hip-hop, Antiloops, de la flûtiste Ludivine Issambourg (repérée au sein des groupes Wax Tailor et A State Of Mind), transgresse les règles en nous faisant voyager du fun à la méditation, danser au gré des improvisations de musiciens hors-normes jusqu′à explorer la transe électro, dévoiler un discours solennel d’Albert Camus, ou encore pimenter la recette de mixs des DJs ou de voix soul sur des métriques impaires audacieuses. De concerts en festivals et de scènes en tournées, vainqueur des trophées Sunset en 2013 (prix de groupe et de soliste), Antiloops sort son premier album “Electroshock” en 2015, puis sa version remixée par des producteurs bien inspirés (Dj Greem C2C..) et enfin “Lucid Dreams” en 2017. Un album voulu comme un véritable rêve sonore et viscéralement organique, qui explore la voix des machines, les absorbe pour en faire une nouvelle force motrice.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (207m) 4 : Les Halles (378m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/9/artiste/2679/7631/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-09-04T21:00:00+02:00_2021-09-04T23:00:00+02:00