Ludivine Issambourg & François Poitou 38Riv Jazz Club Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Le samedi 06 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€

Flutiste, compositrice et productrice, Ludivine Issambourg défie les normes de la musique. Elle allie ses nombreuses influences jazz, hip-hop et electro-funk pour trouver la couleur qui lui correspond.

Ludivine Issambourg, l’une des flûtistes françaises les plus douées de sa génération et leadeuse de plusieurs projets, aussi bien electro jazz (Antiloops) que jazz funk (Outlaws), s’associe au contrebassiste François Poitou pour un duo « AO » des plus intimistes, avec Manu Codjia en invité à la guitare.

Ludivine Issambourg : flûtes

François Poitou : contrebasse

Manu Codjia : guitare

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : +33954273661 contact@38riv.com

