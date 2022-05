Ludique Night Musée de la bière Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Inédit au musée de la Bière : la première Ludique night. Venez tester en famille ou entre amis des jeux inédits tout en profitant de l’ambiance feutrée du musée au crépuscule. Disséminées à travers les salles d’expositions, les tables seront prêtent à vous accueillir pour cette soirée conviviale dans le cadre de la 18éme édition de la Nuit Européenne des Musées. En partenariat avec la Bibliothèque de Stenay et la Bibliothèque Départementale de la Meuse. Nuit des jeux de sociétés au Musée de la Bière Musée de la bière 17 rue du Moulin – 55700 Stenay Stenay Meuse

