Ludimômes : un festival de jeux de société pour les familles Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 25 août 2024.

Ludimômes : un festival de jeux de société pour les familles Pour cette 2ème édition on revisite la célèbre fable du Lièvre et de la Tortue : jeux de courses, surprises et spectacles étonnants. Rien ne sert de courir mais partez à point pour en profiter ! Dimanche 25 août, 10h30 Mosaïc, le jardin des cultures Gratuit pour les moins de 12 ans / 6 € / 4 € / 17 € tribu

Jeux, animations et spectacles compris dans le tarif d’entrée.

Course de ski d’herbe, concours de pêche aux cubes, course de boudins sauteurs, course de rouleaux compresseurs, course de brouette, concours de clic ball babyfoot, concours du jeu de la grenouille… faites preuve d’adresse, de rapidité, de coopération ou de malice pour remporter le premier prix ! Jeux géants en bois en accès libre toute la journée.

10 h 30 – 18 h 30, concours à partir de 14 h 30

Les Olympiades

La Compagnie Sac à Dés

à partir de 5 ans

Inspiré par les bonhommes têtard, première figure humaine dessinée par un enfant, ce parcours-spectacle vous invite à (re)vivre la joie, simple et ludique, des premiers dessins.

11 h

45 min

Tête-Art

La Compagnie Ballons !

Art de rue

à partir de 18 mois

60 places

Inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Entrez dans un univers où les liquides se métamorphosent, les poids s’allègent jusqu’à prendre leur envol, les corps flottent et les balles s’échappent de leurs trajectoires habituelles. Ne vous fiez pas aux apparences, dans ce cosmos ludique même la chute sera à l’envers !

15 h / 17 h

30 min

Le vertige de l’envers

L’Envolée Cirque

Cirque + Magie

à partir de 3 ans

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

