LUDIMANCHE : JEUX À LA LUDOTHÈQUE Savenay Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Savenay

LUDIMANCHE : JEUX À LA LUDOTHÈQUE Savenay, 11 décembre 2022, Savenay . LUDIMANCHE : JEUX À LA LUDOTHÈQUE 6 Rue Victor Hugo Savenay Loire-Atlantique

2022-12-11 – 2022-12-11 Savenay

Loire-Atlantique Jouez aux jeux de société un dimanche après-midi par mois à la ludothèque Interlude !

Venez découvrir nos 1800 jeux de sociétés et de plateau, jouez à des jeux variés avec 52 cartes. Espace motricité, piscine à balles pour les moins de 3 ans, cuisine en bois, jeux de constructions, jouets divers, jeux en bois et d’extérieur dans un jardin fermé.

Gratuit communications@ludotheque-savenay.fr +33 2 40 56 80 87 http://www.ludotheque-savenay.fr/ Savenay

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Savenay Autres Lieu Savenay Adresse 6 Rue Victor Hugo Savenay Loire-Atlantique Ville Savenay lieuville Savenay Departement Loire-Atlantique

Savenay Savenay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savenay/

LUDIMANCHE : JEUX À LA LUDOTHÈQUE Savenay 2022-12-11 was last modified: by LUDIMANCHE : JEUX À LA LUDOTHÈQUE Savenay Savenay 11 décembre 2022 6 Rue Victor Hugo Savenay Loire-Atlantique Loire-Atlantique Savenay

Savenay Loire-Atlantique